Bewoners WZC Sint-Vincentius mogen opnieuw op uitstap CDR

29 augustus 2020

WZC Sint-Vincentius versoepelt vanaf 1 september de contactmogelijkheden voor haar bewoners. Tot nu toe waren uitstappen enkel toegestaan bij speciale gebeurtenissen. Vanaf dinsdag moet geen reden meer opgegeven worden, maar een uitstap moet wel nog aangevraagd worden. Als die als laag-risico wordt geëvalueerd door het outbreakteam, kan de uitstap doorgaan. Tijdens de uitstap is een mondmasker wel verplicht, moet er afstand gehouden worden, is strenge handhygiëne een must, moet het aantal sociale contacten beperkt worden, kan de uitstap enkel tussen 14 en 17 uur, mag er de afgelopen dagen geen sprake geweest zijn van ziektesymptomen en mag men ook geen contact hebben met mensen die de voorbije 14 dagen in een rode zone reisden. Cafetariabezoeken blijven wel de regel. Dit na telefonische afspraak.