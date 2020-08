Bewoners en personeel residentie Hardoy leven zich uit tijdens Jerusalema-dansje Sam Vanacker

20 augustus 2020

15u29 0 Ardooie Het nummer Jerusalema en het bijhorende dansje verovert in sneltempo de wereld. Ook het personeel van residentie Hardoy in Ardooie kon woensdag niet blijven stilzitten en trakteerde de bewoners op een geslaagde show.



Als je ‘Jerusalema’ door Google haalt, krijg je meteen tientallen filmpjes te zien waarop mensen in groep - mét mondmasker en op 1,5 meter afstand van elkaar - dansen op het vrolijke deuntje. De hype is ondertussen een symbool geworden van verbondenheid tijdens de coronacrisis: een lichtpuntje te midden van alle miserie. Ook in Ardooie. “Toen we een paar dagen geleden op het nieuws zagen hoe populair het dansje is over de hele wereld, besloten we er ons zelf ook aan te wagen”, zegt Evelien Van Laecken van het Ardooise rusthuis. “Met vijf collega’s hebben we het instructiefilmpje ’s morgens een paar keer ingeoefend, waarna we over de middag samen met heel wat andere collega’s oefenden. Daarna zijn we de bewoners gaan halen en ook die waren erg enthousiast. De sfeer zat goed.”