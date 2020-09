Bestuurder wordt onwel en knalt tegen aanhangwagen Alexander Haezebrouck Hans Verbeke

05 september 2020

14u29 0 Ardooie In de Lichterveldestraat in Koolskamp gebeurde zaterdagvoormiddag iets na 9 uur een ongeval. Een 69-jarige bestuurder van een Volkswagen werd onwel en knalde tegen een aanhangwagen aan, die op zijn beurt tegen een bestelwagen belandde. De bestuurder raakte lichtgewond.

De 69-jarige bestuurder uit Meulebeke reed in de Lichterveldestraat in de richting van de E403 toen het plots mis ging. De man werd onwel, week van zijn rijvak af en knalde tegen een geparkeerde aanhangwagen. Die aanhangwagen schoof door de klap enkele meters vooruit en viel tegen een geparkeerde bestelwagen. De hulpdiensten snelden ter plaatse en moesten de man uit zijn auto helpen. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar geen vitale organen werden geraakt.

Niet eerste ongeval

Het is niet het eerste ongeval op die plaats in de Lichterveldestraat. In augustus vorig jaar kantelde op bijna dezelfde plaats een vrachtwagen met 210 varkens tegen een woning. Een geparkeerde auto werd toen volledig geplet.