Bestuurder kan rokende bestelwagen aan de kant zetten op E403

14 juni 2020

18u09

Een bestuurder van een bestelwagen kende even een schrikmomentje zondagnamiddag omstreeks 14.15 uur nadat er rook vanonder zijn voertuig kwam ter hoogte van Ardooie in de richting van Kortrijk. “De bestelwagen reageerde ook niet meer en ik kon niet stoppen”, vertelt de bestuurder. “Ik heb me dan maar laten uitbollen op de pechstrook.” De brandweer snelde ter plaatse maar hoefde niet meteen te blussen. Er was geen vuur, enkel een rookontwikkeling. “Het is al een oude bestelwagen, ik weet niet wat het probleem precies is.” De bestelwagen moest getakeld worden.