Bestelwagens opnieuw doelwit van inbrekers in Koolskamp LSI

01 oktober 2020

17u39

Bron: LSI 2 Ardooie In Koolskamp (Ardooie) is in de nacht van woensdag op donderdag in twee bestelwagens ingebroken. Er verdween werkmateriaal.

Donderdagochtend merkte een aannemer uit de Hondsklinkstraat op dat er in de laadruimte van zijn bestelwagen was ingebroken. Het voertuig stond op de oprit. Er bleek werkmateriaal verdwenen. Wat verderop, in de Oude Heirweg, gebeurde hetzelfde. Daar raakten de daders niet in de laadruimte en konden ze dus geen buit maken. Inbraken in bestelwagens zijn al jarenlang een plaag. Meestal zijn rondtrekkende dadergroeperingen daar verantwoordelijk voor.