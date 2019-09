Beleef 't Veld by night CDR

23 september 2019

Amar, Natuurpunt de Torenvalk, Provincie West-Vlaanderen en ‘t West-Vlaamse hart organiseren op vrijdagavond 27 september een unieke, geanimeerde avondwandeling door provinciedomein ’t Veld. Het initiatief bied je de kans om het bos te beleven als nooit tevoren. Tijdens een wandeling van zo’n drie kilometer houd je een zevental keer halt om het bos in woord, klank, zang, smaak en theater in je op te nemen. Met een soundscape van bosgeluiden, dierenverhalen van Toon Tellegen, boshapjes en nog veel meer. Starten kan tussen 19.30 en 20.30 uur aan de parking in de Kasteelstraat. Eindigen en napraten gebeurt in cafetaria De Keunepupe. Deelnemen kost twee euro en inschrijven doe je via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx13NDYESvIrQioZ7lmKAstXB60jMBqRJJGbXPMkpP0AOu1A/viewform.