Automobilist wordt onwel en knalt op voorligger en geparkeerde wagen LSI

02 maart 2020

16u41

Bron: LSI 2 Ardooie In de Stationsstraat in Ardooie is maandag een auto ingereden op een voorligger en een geparkeerde wagen. De man achter het stuur werd vermoedelijk onwel en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 15.30 uur reden Eric Brulez en zijn echtgenote Lena Vandenberghe uit Ardooie met hun terreinwagen van Koolskamp richting het centrum van Ardooie. “Plots werden we achteraan aangereden”, vertelt Lena. “Daarna botste de aanrijder ook nog tegen de geparkeerde auto rechts van ons.”

De brandweer, politie en een MUG-team snelden ter plaatse. De man achter het stuur van de aanrijdende Dacia Logan werd uit zijn wagen geholpen en naar het ziekenhuis overgebracht. De auto kwam tegen de gevel van een leegstaande woning naast het AXA bank- en verzekeringskantoor Vandaele-Damman terecht. De geparkeerde Ford Mondeo is eigendom van een koppel uit Wales dat in de Stationsstraat op bezoek is bij hun zoon. “Het lijkt erop dat we morgen (dinsdag, nvdr) toch zoals gepland naar huis zullen kunnen rijden”, reageert de Welshman. Ook een bloempot van de gemeente moest er aan geloven. De Stationsstraat was een tijdje afgesloten.