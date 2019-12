Automobilist gewond na klap tegen betonnen middenberm VHS

05 december 2019

15u41 0 Ardooie Op de E403 gebeurde donderdagvoormiddag een ongeval waarbij een Opel Insignia om nog onbekende reden tegen de betonnen middenberm terechtkwam. Dat gebeurde op het grondgebied van Ardooie.

Het ongeval deed zich voor rond tien uur in de richting van Doornik. De bestuurder van een Opel Insignia, een man uit Zedelgem, verloor er om nog onbekende reden de controle over zijn stuur. Hij kwam onzacht tegen de middenberm terecht. In het tumult deelde ook een Skoda Octavia van een vertegenwoordiger uit Hoogstraten in de brokken. Dat voertuig raakte lichtbeschadigd en hoefde niet te worden getakeld. Dat was wel het geval met de auto van de Zedelgemnaar. De man raakte gewond bij het ongeval en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval ontstond een file die op haar langst tot voorbij het op- en afrittencomplex in Lichtervelde reikte. Een tijdlang was er alleen maar één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. De brandweer kwam de rijweg weer proper maken.