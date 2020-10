Auto met aanhangwagen knalt op voorligger: hinder op E403 VHS

11 oktober 2020

Op de snelweg E403 gebeurde zaterdagavond rond 21 uur een vrij ernstig ongeval. Een Volkswagen Golf die een aanhangwagen trok, botste er achter op een Toyota Corolla. Dat gebeurde vlak voor de afrit Ardooie in de richting van Brugge. De materiële schade was aanzienlijk en een deel van de inhoud van de aanhangwagen kwam op de snelweg en in de berm terecht. Twee voertuigen reden over de brokstukken maar liepen geen noemenswaardige schade op. In de Volkswagen Golf zaten een man, een vrouw en een kindje. Ze bleven ongedeerd, net als de inzittenden van de Toyota Corolla. Door het ongeval was er een tijdlang maar één rijstrook beschikbaar in de richting van Brugge.