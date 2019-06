Art’Iz is er voortaan voor alle kinderen vanaf zes jaar CDR

18 juni 2019

08u14 4 Ardooie Alle kinderen vanaf zes jaar kunnen vanaf september naar de kunstacademie in Ardooie. Dit voor een initiatie woord en muziek.

Vorig schooljaar konden kinderen in Ardooie vanaf het tweede leerjaar in het kunstonderwijs een initiatieatelier woord en muziek volgen. Dit proefproject van de Izegemse academie Art’Iz was een groot succes waardoor een vervolg niet kon uitblijven. Concreet betekent dit dat alle kinderen die volgend schooljaar in het eerste en tweede leerjaar zullen zitten, kunnen inschrijven voor het initiatieatelier. “De meeste kinderen kiezen hun hobby na de kleuterschool. Art’Iz Izegem draagt de slogan ‘Jong geleerd, oud gedaan’ hoog in het vaandel”, zegt directeur Wim Belaen. “Het initiatieatelier voor de zes- en zevenjarigen houdt in dat de kinderen begeleid worden door een leerkracht woord én een leerkracht muziek. In het atelier spelen ze met muziek en woorden. Ze zingen, bewegen, dansen en spelen toneeltjes”. “Natuurlijk mogen we niet vergeten dat alle kinderen vanaf het derde leerjaar zoals vroeger kunnen starten in het muziekatelier en/of het woordatelier”, aldus filiaalverantwoordelijke Peter Lejaeghere.

Alle lessen gaan door in het filiaal Ardooie langs de Kaaistraat 80. Meer info en inschrijven via www.artiz-izegem.be. Daarnaast is er ook een info- en inschrijvingsmoment op dinsdag 25 juni 2019 van 17.30 tot 19.30 uur in het Ardooise filiaal van Art’Iz.