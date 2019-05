Argenta en ROB investeren 16 miljoen in nieuwbouw langs E403, plannen voor crematorium in Ardooie definitief van de baan Charlotte Degezelle

21 mei 2019

14u54 0 Ardooie Op bedrijventerrein Ter Vlucht hebben Hilde Crevits (CD&V) en Geert Bourgeois (N-VA), viceminister-president en minister-president van de Vlaamse regering, de eerste spade in de grond gestoken voor de nieuwe productiesite van argenta en ROB. Tegen 2021 willen beide merken in deurbeslag hun intrek nemen op één site. De nieuwbouw, met een gevel van 105 meter breed langs de E403, zal een oppervlakte hebben van 22.000 vierkante meter. De investering bedraagt zestien miljoen euro.

De plannen voor een crematorium in Ardooie zijn definitief van de baan. De site op bedrijventerrein Ter Vlucht waar het crematorium zou komen, werd verkocht en krijgt nu een nieuwe bestemming. Nadat Argent Alu uit Kruisem in 2017 het Ardooise Louage & Wisselinck overnam, willen beide bedrijven nu samensmelten in de nieuwbouw langs de E403. Argent Alu staat beter bekend als argenta en focust op draaideuren en interieurs en maakt deel uit van de Renson-groep. Louage & Wisselinck is dan weer gekend van het merk ROB en spitst zich toe op schuifdeuren en buitentoepassingen. De nieuwbouw van 22.000 vierkante meter heeft een prijskaartje van zestien miljoen euro.

Investering

Het nieuwbouwproject moet het bedrijf klaarmaken voor de toekomst. “Daarom brengen we hier de twee productiesites van Louage & Wisselinck - de oude site in de Stationsstraat en de bestaande ROB-gebouwen in Ter Vlucht - samen onder”, zegt Wim Waelkens van Argent Alu. “Daarnaast willen we ook de verkoopmagazijnen van ROB en argenta centraliseren, zodat we de leveringstermijnen naar onze klanten kunnen optimaliseren. Bovendien zullen we dankzij de verhuis van het verkoopmagazijn van argenta ruimte kunnen vrijmaken in onze oorspronkelijke vestiging in Kruisem om de productie binnen Argent Alu verder te laten groeien. We investeren in een modern machinepark en op de nieuwe site is plaats voor een nieuw kenniscentrum rond alles wat te maken heeft met het ‘openen van deuren’. Zo kunnen we nog sterker inzetten op innovaties, die we ook snel in de markt kunnen introduceren. Met ook onze gebundelde verkoop- en marketingdiensten in Ter Vlucht zullen we bovendien nog sneller kunnen inspelen op vragen uit de markt en op opportuniteiten om onze merken verder uit te bouwen.”

Dynamische regio

Eind dit jaar start de verhuis van de Stationsstraat richting nieuwbouw. Wat er daarna met die site zal gebeuren, is onduidelijk. Tegen 2021 moeten de nieuwe productiesite en het verkoopmagazijn operationeel zijn. De locatie voor de nieuwe site is niet zomaar gekozen. In eerste instantie is het een bewuste keuze om lokaal te investeren en niet in het buitenland te gaan produceren. “Dit is een dynamische regio, met gedreven, talentvolle mensen. Dankzij hen kunnen we de kwaliteit blijven bieden die we nastreven”, reageert directeur Paul Renson van de Renson-groep. “Dat we bovendien investeren op een locatie langs de snelweg is ook geen toeval, maar eerder een rode draad doorheen de projecten die in de steigers staan.”

Naast de nieuwbouw van ROB en argenta zul je niet kunnen kijken dankzij de 105 meter brede gevel met daarop de baseline ‘opening doors’.