Ardooise wijkpolitie test aangiften op afspraak

20 juli 2020

Politiezone Regio Tielt startte een proefproject op om op afspraak te werken voor aangiftes. Dit betekent dat je voortaan online of telefonisch een afspraak kan maken voor een aangifte. Het onthaal op afspraak zorgt voor een betere service en de wachttijden worden korter. Je kan bovendien zelf kiezen wanneer het jou het best past om langs te gaan. Om online een afspraak te maken surf je naar https://www.politie.be/5448/ en druk je op de knop ‘maak een afspraak’. Vervolgens kies je voor de Ardooise wijkdienst en maak je een keuze uit de beschikbare momenten. Dan kies je ook de feiten waarover je de politie wil spreken. Je krijgt een mail ter bevestiging. Heb je geen internet of twijfel je of je wel aangifte moet doen? Bel dan 051/42.84.00. De mogelijkheid om gewoon langs te gaan in de wijkdienst blijft ook bestaan. Mensen met een afspraak krijgen echter voorrang.