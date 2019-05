Ardooise studenten kunnen blokken in CC ’t Hofland CDR

22 mei 2019

Samen studeren in de bibliotheek is niet haalbaar in Ardooie, dus nam de Jeugdraad Ardooie-Koolskamp het heft in handen en stelt het CC ’t Hofland open. Sinds deze week kunnen studenten die in groep willen blokken tussen 8 en 18 uur terecht in ’t Hofland, waar ook wifi is. De Jeugdraad pikt een aantal data die nog kunnen variëren. Alle details op het Facebookevent Blok in Ardooie - CC ’t Hofland.