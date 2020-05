Ardooise muzikant Maximus bezingt tienercrush Sabrina - Boys, Boys, Boys - Salerno: “Bijna speelde ze mee in clip, maar coronacrisis gooide roet in het eten” Charlotte Degezelle

05 mei 2020

09u31 4 Ardooie Instant hoteldebotel was Yannick Uyttenhove toen hij als kind voor het eerst de videoclip van Sabrina’s ‘Boys (Summertime Love)’ zag. Ruim 30 jaar later lanceert Yannick, ook wel gekend onder z’n artiestennaam Maximus, nu een muzikale ode aan de Italiaanse seksbom. Meer nog, dankzij het lied slaagde hij er eindelijk in om contact te leggen met z’n ultieme tienerliefde.

In 1987 maakte Europa kennis met Sabrina, de artiestennaam van Sabrina Salerno. De Italiaanse zangeres scoorde met haar single ‘Boys (Summertime Love)’ een nummer 1-hit in verschillende Europese landen. Het pikante videoclipje staat tot op vandaag op het netvlies van menig man gebrand. Ook bij de in Merelbeke wonende Ardooienaar Yannick Uyttenhove die zelf al heel wat muzikale watertjes doorzwom als bassist van Luka Bloom, Garland Jeffreys, Racoon, Trixie Whitley en Novastar.

Ik was tien jaar toen Sabrina een enorme zomerhit scoorde en ik was echt megaverliefd op haar. Het nam zelfs zo’n proporties aan dat ik ontelbare keren de Jongerentelefoon belde met de vraag of ze mij aan haar telefoonnummer konden helpen. Yannick Uyttenhove

Jongerentelefoon

Nu vaart hij z’n eigen koers onder de naam Maximus en eind 2018 scoorde hij nog met de plaat ‘Ardooie’. “In de zomer van 2019 borrelde het idee voor de opvolger van ‘Ardooie’ op”, vertelt Yannick. “Op een fuif in Merelbeke schalde plots ‘Boys Boys Boys’ door de boxen, een nummer dat bij mij heel wat herinneringen bovenhaalt. Ik was tien jaar toen Sabrina een enorme zomerhit scoorde en ik was echt megaverliefd op haar. Het nam zelfs zo’n proporties aan dat ik ontelbare keren de Jongerentelefoon belde met de vraag of ze mij aan haar telefoonnummer konden helpen. Telkens kreeg ik een onbestaand nummer, wat voor de nodige frustratie zorgde. Toen ik dat verhaal aan m’n kameraden vertelde, waren zij unaniem: hier moest ik een nummer over maken.”

Toestemming

Yannick sloeg onmiddellijk aan het schrijven en bracht een eerste versie van het lied enkele malen live. “Ik voelde onmiddellijk dat het pakte bij het publiek. Maar voor ik de studio indook, wou ik graag toestemming van Sabrina zelf. Zij is ondertussen 53 jaar en nog steeds een heel succesvol model in haar thuisland. Op sociale media heeft ze 1,8 miljoen volgers en dagelijks krijgt ze tienduizenden berichten van haar fans. Het is dus geen evidentie om haar aandacht te trekken, maar dankzij m’n muziek ben ik er toch in geslaagd. Zowel zijzelf als haar manager, tevens haar man, vonden m’n voorstel onmiddellijk de max.”

Nog geen clip

Maandenlang werkte Yannick wekelijks aan het nummer en toen het 100 procent af was, stuurde hij het naar Italië. “Dat was net voor de kerstperiode. Ik rekende erop dat ik een tijdje zou moeten wachten op reactie maar amper tien minuten later liet Sabrina weten dat ik dit absoluut moest releasen. Er werden zelfs plannen gesmeed dat ik naar Venetië zou afreizen om een clip op te nemen waar Sabrina ook zelf een rolletje in zou spelen. Maar het coronavirus strooide hier roet in het eten. Als plan B wou ik dan een clip maken samen met 50 kinderen, maar die opnames waren voorzien op de dag dat hier in België de lockdown inging. Hierdoor werd alles wat op de lange baan geschoven.”

Oorwurm

Nu de coronacijfers de goeie weg opgaan, is de tijd volgens Yannick rijp om de wereld kennis te laten maken met zijn ‘Sabrina’, een vrolijke, zomerse oorwurm. “Dit met de volle steun van Sabrina die ter ondersteuning nog een leuk filmpje voor me opnam. Zowel zij als haar man zijn echt lieve, gezellige en behulpzame mensen. We houden contact en ik heb er een goed gevoel bij. Er is een echte klik, net zoals ik die al eerder had met Luka Bloom en Garland Jeffreys. Mogelijk volgt hier op termijn wel een muzikale samenwerking uit. Ondertussen hoop ik dat ‘Sabrina’ de komende weken en maanden alvast te horen zal zijn op de radio.”

Benieuwd naar de ode aan het adres van de Italiaanse schone? ‘Sabrina’ is te beluisteren op spotify of soundcloud.

Het filmpje dat Yannick van Sabrina kreeg, zie je hier:



