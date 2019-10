Ardooise bib viert Bibliotheekweek met verwendag en lezing Manu Adriaens CDR

09 oktober 2019

De Ardooise bibliotheek pakt naar aanleiding van de Bibliotheekweek uit met een verwendag op zaterdag 19 oktober. Vanaf 10 uur is iedereen welkom in de leeszaal van de bib in de Monseigneur Roelensstraat voor een hapje en een drankje. De muzikale begeleiding krijgt je er gratis bij.

Enkele dagen eerder, op dinsdag 15 oktober, verwelkomt de bib Manu Adriaens. Hij werkte onder andere voor verschillende radio- en televisieprogramma’s en schreef dertig boeken. Hij komt vertellen over hoe je op elk moment de keuze hebt tussen je eigen leven verpesten of er iets moois van maken. De lezing start om 20 uur, de toegang is gratis.