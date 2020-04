Ardooienaars zwemmen goedkoper in Izegem CDR

23 april 2020

08u03 0 Ardooie Eens de coronacrisis voorbij is, zullen de Ardooienaars goedkoper kunnen zwemmen in het Izegemse zwembad De Krekel.

Voor een jaarabonnement betalen Ardooienaars 75 euro in plaats van 100 euro en voor een tienbeurtenkaart 20 euro in plaats van 27 euro. Telkens wordt vijf euro waarborg voor de kaart gevraagd. Tijdens het schooljaar en in kleine schoolvakanties kost een ticket 3 euro en kinderen onder de 6 jaar betalen 1 euro. Tijdens de zomervakantie betalen Ardooienaars 4 euro in plaats van 10 euro, 16 euro voor een vijfbeurtenkaart, en opnieuw 5 euro waarborg voor de kaart, in plaats van 40 euro en groepen/ jeugdbewegingen vanaf 15 personen betalen 1,50 euro in plaats van 2,50 euro. Deze groepen moeten wel reserveren op voorhand. Het verschil in tarieven wordt door de gemeente Ardooie bijgepast.