Ardooienaar al voor 20ste keer op rij op folkfestival:

“Dranouter en DJ Bob, dat is net een huwelijk”

Charlotte Degezelle

23 juli 2019

15u00 1 Ardooie Op 4 augustus draait DJ Bob, alias Bob Bossaert, voor het 20ste jaar op rij plaatjes op Festival Dranouter. Sinds zijn eerste optreden in 1999 op het folkfestival gingen er nog meer deuren voor open voor de Ardooienaar. Zo mocht hij ondertussen ook optreden op Tomorrowland als Bobalicious. “Ik ben Dranouter heel dankbaar. De kiem van mijn carrière ligt op dat festivalterrein”, aldus Bob.

Festival Dranouter is al sinds 1975 een vaste waarde in de Westhoek. Sinds 1999 is Ardooienaar Bob Bossaert er jaar na jaar van de partij. Hij mag zich dan ook een beetje de huisdeejay van het festival noemen. “Toen ik jaren geleden startte als dj, was dit door vrienden die wat events organiseerden in de rand van Dranouter. Dat was toen nog een echt folkfestival. Ik kende enkele mensen van de organisatie en slaagde erin hen met een klein cv te overtuigen”, blikt Bob terug. “In 1999 mocht ik er voor het eerst een set draaien. Dranouter was het eerste grote festival waar ik op de affiche stond. Maar bijna liep het fout. In juni van dat jaar scheurde ik m’n kruisbanden en het leek erop dat ik Dranouter op m’n buik zou kunnen schrijven. Maar dankzij een brace stond ik er toch. Ik herinner me nog goed dat dit een indrukwekkende ervaring was. Voor het eerst moest ik me ergens aanmelden als artiest en zat ik backstage tussen andere artiesten. Ik was toen heel nederig en dankbaar en ben dat nog altijd, want Dranouter heeft heel wat deuren voor me doen opengaan.”

Ik ga nu door het leven als Bobalicious. Mijn muziekstijl is door de jaren heen flink veranderd. Maar één keer per jaar ben ik weer DJ Bob. Voor Dranouter keer ik met plezier terug naar mijn roots. Bob Bossaert

Tropical

Na die eerste set op Dranouter ging het snel voor Bob. De voorbije jaren stond hij achter de draaitafels op onder meer Tomorrowland, Sziget Festival in Hongarije, Polé Polé en Couleur Café. “West-Vlaanderen was al snel te klein en ik draaide op zowat alle folkgetinte festivals. Vele ervan zijn ondertussen al verdwenen.” Hoe het komt dat je haast nooit nog ergens de naam DJ Bob vindt op een affiche? “Ik ga nu door het leven als Bobalicious. Door de jaren heen is mijn muziekstijl flink veranderd. Vroeger lag de focus op folk en wereldmuziek. Vandaag trek ik resoluut de kaart van de tropical: wereldse muziek met een ongelofelijke groove. Maar één keer per jaar ben ik nog DJ Bob. Voor Dranouter keer ik met plezier terug naar m’n roots. Het festival staat elk jaar in m’n agenda aangeduid. Het is gewoon super wat een vertrouwen zij in mij hebben en dat is ook wederzijds. Dranouter Festival en DJ Bob, dat is een soort huwelijk. Het blijft heerlijk om te zien hoe mensen echt uit de bol gaan op folky wereldmuziek en zelfs kleinkunst. Al zou het ook wel leuk zijn mocht ik Bobalicious eens kunnen introduceren op het festival.”

Dit jaar krijgt Bob de eer om op zondag 4 augustus om middernacht het festival af te sluiten in de Palace. “Veel wil ik er nog niet over kwijt, maar we gaan de set wat pimpen”, knipoogt Bob. “Ik kijk ernaar uit. Die set moet een bommetje worden.” Meer op www.bobalicious.be.