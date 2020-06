Ardooie ziet toerisme als uitweg uit coronacrisis: “Onze gemeente in the picture zetten en de horeca een graantje doen meepikken” Charlotte Degezelle

04 juni 2020

19u21 0 Ardooie Om de lokale middenstand te ondersteunen en in tijden van corona toch wat animo te brengen, trekt het Ardooise gemeentebestuur de kaart van het toerisme. Met een nieuwe toeristische gids, fiets- en wandelroutes en een cultureel fietsevent gekoppeld aan bonnen te verbruiken bij de lokale horeca willen ze hun gemeente doen heropleven. De horeca mag daarnaast rekenen op gratis extra terrasruimte en logistieke steun.

De coronacrisis heeft onze leefwereld totaal op z’n kop gezet. De lokale horeca bleef wekenlang verplicht dicht, terwijl quasi alle evenementen van de zomerkalender werden geschrapt in tijden dat we meer dan ooit vakantie in eigen land zullen vieren. Volgens het Ardooise gemeentebestuur is het toerisme de redding. “We weten dat onze toeristische mogelijkheden miniem zijn, maar toch willen we die aanwenden om onze gemeente in the picture te zetten en de horeca een graantje laten meepikken”, zegt burgemeester Karlos Callens. “De kust en de westhoek heeft iedereen al gezien, wij kunnen tonen dat een landelijke gemeente ook veel te bieden heeft.”

Basis van het volledige verhaal is een nieuwe toeristische gids. “Onze laatste brochure dateert van 12 jaar terug en is allesbehalve up to date. Dat pakken we nu aan. Nieuwe trekpleisters die we erin opnemen zijn onder meer De Waterbek, een prachtige recreatieplek vlakbij het centrum, het Volkspark waar er standbeeldjes staan die verwijzen naar het industriële verleden van de gemeente, het monument van Koolskamp Koerse, onze twee kerken die recent volledig gerestaureerd werden en het oude gemeentehuis waar de onderhandelingen lopende zijn om er een restaurant in onder te brengen. Daarnaast ontwikkelen we voor de brochure ook een nieuwe fietsroute van zo’n 25 à 30 kilometer. Dit in samenwerking met de heemkundige kring die voor interessante input zorgt over bijvoorbeeld het Bomkapelletje en de Heren van Lichtervelde. Ook wordt een nieuwe wandelroute van zo’n vijf kilometer, een echte gezinstocht door het centrum, uitgewerkt. Daarnaast willen we in de brochure ook een overzicht van onze horecazaken opnemen.”

Het brede publiek zal halfweg juli voor het eerst kennis kunnen maken met de nieuwe brochure. “Op een nog exact te bepalen datum organiseren we dan een cultureel fietsevenement. Gedurende een volledige week zal iedereen die het wil kunnen deelnemen aan een fietstocht van zo’n 15 kilometer tussen het centrum en ’t Veld met onderweg optredens op verschillende stopplaatsen. We verwachten hier 2.000 tot 2.500 deelnemers. Allen zullen de nieuwe brochure, die op 4.000 exemplaren gedrukt wordt, krijgen. De overige willen we verspreiden over toeristische infopunten en er komt ook een digitale versie. Daarnaast zullen alle deelnemers aan het event ook een bon ter waarde van twee euro krijgen die te gebruiken is bij de lokale horeca die we zo een duwtje in de rug geven.”

Burgemeester Kallens zat bovendien vorige week al samen met de plaatselijke horeca. “We bekeken hoe we extra terrasruimte voor hen kunnen creëren”, weet hij. “We stellen hiervoor ons openbaar domein gratis ter beschikking. In de Stationsstraat worden bijvoorbeeld parkeerplaatsen geschrapt, terwijl in de Mgr. Roelensstraat een terras gecreëerd wordt aan de overkant van café De Groene Dreve. Ook stellen we tafels, stoelen, nadars en lichtpunten ter beschikking van de horeca.”