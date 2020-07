Ardooie zet inzamelingsactie op voor zaakvoerders van uitgebrand café, uitbater Christof vecht nog altijd voor zijn leven Hans Verbeke

17 juli 2020

17u09 0 Ardooie De brand in praatcafé De Groene Dreve , waarbij donderdagmiddag mede-uitbater Christof Vande Vyver (47) levensgevaarlijk gewond raakte, laat niemand in Ardooie onberoerd. Het slachtoffer vecht nog altijd voor zijn leven. Ondertussen is een inzamelingsactie opgestart.

Op sociale media stromen de steunbetuigingen toe voor Johan Laridon (53) en Christof Vande Vyver (47), de uitbaters van De Groene Dreve. De twee worden omschreven als mensen met het hart op de juiste plaats, die altijd klaar staan om een ander te helpen. Ook de manier waarop ze van hun praatcafé een populaire ontmoetingsplaats hebben gemaakt, kan op veel waardering rekenen. De levensbedreigende verwondingen van Christof laat niemand onberoerd. Ook het feit dat Christof en Johan alles kwijt zijn in de brand heeft veel mensen getroffen. Ondertussen is voor de uitbaters een inzamelingsactie gestart om 10.000 euro in te zamelen. Wie wil, kan op www.doneeractie.nl een steentje bijdragen.

Tal van snijwonden

Volgens het Brugse parket is de brand veroorzaakt door een probleem met de elektriciteit. Donderdag kreeg Johan Laridon al te horen dat de brand ontstaan was aan de frigo in de keuken. Laridon werd overigens ook een tijdje als verdachte beschouwd bij de brand. Het lichaam van zijn vriend vertoonde namelijk tal van snijwonden, hoogst ongewoon bij een brand. Daarom hield de politie er even rekening mee dat er misschien kwaad opzet in het spel was.

Gezuiverd van elke verdachtmaking

Laridon werd weggebracht voor ondervraging en man moest ook zijn kleren afgeven, zodat die op sporen konden onderzocht worden. Het parket stuurde naast een branddeskundige ook twee speurders van het gerechtelijk labo ter plaatse. Zij werden er door de brandweer van ingelicht dat Christof Vande Vyver de snijwonden had opgelopen net voor en tijdens de moeilijke evacuatie, toen hij halfnaakt over het stukgeslagen glas van het vensterraam hing en nadien over het raamkozijn naar buiten werd gehaald. Die verklaring kwam overeen met de technische vaststellingen ter plaatse. Dat pleitte Johan Laridon vrij van elke verdachtmaking.