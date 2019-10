Ardooie zet in op energiezuinige openbare verlichting CDR

10 oktober 2019

De gemeente Ardooie startte in het kader van efficiënt energieverbruik een masterplan openbare verlichting op. De oude, energieverslindende armaturen worden geleidelijk vervangen door zuinigere LED-lampen. De gemeente gaat ook de lichten dimmen of doven op verkeersluwe momenten. Daarvoor is de gemeente opgedeeld in drie verschillende zones. Op de invalswegen naar het centrum zal de verlichting niet gedoofd worden. In de woonwijken, zullen de lichten op weekdagen gedimd worden tussen 23 en 6 uur, waar de armaturen het toelaten. In de andere gevallen worden de lichten gedoofd op weekdagen tussen 23 en 6 uur.