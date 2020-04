Ardooie zet in op duurzaamheid gemeentelijke infrastructuur CDR

23 april 2020

Het Ardooise gemeentebestuur neemt in de gemeentelijke gebouwen enkele maatregelen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Op het dak van GC ’t Hofland wordt (geluidsdempende) isolatie en een nieuwe roofing voorzien, OC De Tassche kreeg in februari al zonnepanelen en de sporthal en De Zonnebloem kregen energiezuinige LED-verlichting. Ook langs het voetbalveld van Koolskamp is LED-verlichting geïnstalleerd. Op iets langere termijn zullen ’t Filoetje Koolskamp en de Koolskampse verenigingen verhuizen naar een nieuw, duurzaam gebouw.