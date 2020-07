Ardooie viert vakantie in eigen gemeente: Speel de hoofdrol in een strip, wandel met Maartijntje of fiets de Spelonkroute Charlotte Degezelle

06 juli 2020

12u32 1 Ardooie Ardooie stimuleert deze zomer het toerisme in gemeente. Ze lanceren hiervoor de nieuwe fietsroute, De Spelonkroute, een doe-wandeling die tot Maartijntjes wandeling gedoopt werd, en het project ‘Ardooie slaat op hol’.

Veel mensen zagen hun vliegreis of autovakantie in het water vallen door coronamaatregelen. Het wordt dus meer dan ooit een zomer in eigen land. Ardooie springt op de kar en pakt, mede door een impuls van het provinciebestuur, uit met enkele activiteiten die coronaproof zijn. “Door de coronamaatregelen hebben de meeste inwoners onze landelijke wegen en dorpskern al herontdekt. Ook in onze buurgemeentes is dat zo. Daarom wilden we een meerwaarde creëren, wat extra peper en zout toevoegen”, vertelt burgemeester Karlos Callens (Groep 82). “We hebben drie routes uitgewerkt waar we sterk inzetten op beleving langs het parcours. Er is telkens iets unieks te ontdekken.”

2.000 deelnemers

Concreet gaat het om De Spelonkroute, een bewegwijzerde fietsroute met een heemkundige invalshoek en allerlei wist-je-datjes, de Maartijntjes wandeling, een bewegwijzerde doe-wandeling voor families, en het project ‘Ardooie slaat op hol’ waaraan je kan deelnemen van vrijdag 17 tot en met dinsdag 21 juli. Met ‘Ardooie slaat op hol’ mikt het gemeentebestuur op deelnemers uit de brede regio. Vertrekken kan dagelijks van 14 tot 17 uur aan GC ‘t Hofland en deelnemen is gratis. “De basis van ‘Ardooie slaat op hol’ is een stripverhaal”, weet toerismeschepen Véronique Buyck (Groep 82). “Het vertelt allerlei gekke en absurde situaties die in Ardooie zouden kunnen gebeuren. Tijdens een fietstocht van 15 kilometer beleef je dat verhaal. Het parcours wordt aangekleed met spectaculaire objecten en installaties, zodat je het gevoel krijgt dat jij het hoofdpersonage van de strip bent.”

Het gemeentebestuur hoopt op 2.000 deelnemers. Daarnaast wil het bestuur met ‘Ardooie slaat op hol’ de lokale horeca steunen. “Iedere deelnemer krijgt na de tocht een bon ter waarde van twee euro”, weet de burgemeester. “Die kan men besteden bij de lokale horeca. We hebben trouwens gezorgd dat ieder café gratis hun terras kan uitbreiden, dus er zal plaats zijn voor iedereen.”

Alle toeristische troeven en nieuwe routes worden gebundeld in ‘Op stap in Ardooie en Koolskamp’, een vernieuwde toeristische gids. De gids is nu verkrijgbaar in het gemeentehuis of via www.ardooie.be/bezoeken.