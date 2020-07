Ardooie verplicht mondmaskers in gemeentelijke publiek toegankelijke ruimtes CDR

15 juli 2020

13u27 4

De gemeente Ardooie verplicht vanaf 15 juli mondmaskers voor iedereen ouder dan 12 jaar die het gemeentehuis, de sporthal, de bibliotheek,... betreedt. De mondmaskerplicht geldt ook bij het brengen of afhalen van kinderen bij opvanginitiatieven en tijdens huwelijken. In de raadzaal, waar het huwelijk voltrokken wordt, wordt de zaal per bubbel geschikt en kan het mondmasker afgedaan worden als de gasten neerzitten. Gelijktijdig roept het gemeentebestuur iedereen op de coronamaatregelen strikt te volgen om een tweede besmettingsgolf te vermijden.