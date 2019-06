Ardooie telt al twee Rode Neuzen Scholen CDR

21 juni 2019

09u33 0 Ardooie Op dit moment zijn er over heel Vlaanderen al meer dan 1.100 scholen aangemeld als Rode Neuzen Scholen. In Ardooie engageerden zowel De Boomgaard als de Zonnebloem voor de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius eind november.

Waar de vorige jaren de focus lag op het mentaal welzijn van jongeren, verruimt de goeddoelactie die dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Hoogtepunt van de actie wordt een grote slotshow op 29 november. Uit nieuw iVOX-onderzoek bij duizend jongeren in Vlaanderen blijkt immers dat de helft van de jongeren het gevoel heeft dat ze te veel onder druk staan om het goed te doen op school.

Om die problematiek onder de aandacht te brengen roept De Rode Neuzen Dag dit jaar zoveel mogelijk scholen op om acties te organiseren. “We willen de scholen zo goed mogelijk inspireren en ondersteunen”, licht Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-supporter Sam De Bruyn toe. “Het geld van de actie van de school gaat integraal naar hun eigen gekozen project, aangevuld met een financiële extra door acties die de rest van Vlaanderen organiseert.”

In Ardooie melden alvast zowel vrije basisschool De Boomgaard als gemeentelijke basisschool De Zonnebloem zich aan. “Wij alvast voor het eerst”, zegt Jan De Decker, directeur van De Zonnebloem.”Wat we concreet gaan ondernemen, moet nog uitgewerkt worden maar we vinden het heel belangrijk om deel te nemen aan de actie. Ook bij ons op school ervaren we dat het belangrijk is om kinderen op de gepaste manier te behandelen. Dit zorgt ervoor dat het welbevinden van zowel het kind als het team de hoogte in gaat. Dit is geen gemakkelijke materie, maar we scholen ons er over bij, werken samen met de psychologen van het CLB en hebben ook een samenwerking met Gemeentelijke school voor buitengewoon onderwijs De Zon in Ingelmunster waar men veel expertise in huis heeft.”

Scholen die zich nog voor de zomer met een benefietactie aanmelden, maken kans op een speelplaatsconcert van Niels Destadsbader of K3.Inschrijven kan via www.rodeneuzendag.be/meld-je-school-aan.