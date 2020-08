Ardooie start nieuwe schooljaar met veilige schoolomgevingen CDR

31 augustus 2020

De Ardooise schoolkinderen kunnen het nieuwe schooljaar morgen in alle veiligheid starten. Dit dankzij een investering van 46.185,89 euro waarvan de helft gesubsidieerd werd door Vlaanderen Departement Mobiliteit en Openbare werken. “Kinderen en ouders moeten op een veilige manier hun woonschooltraject kunnen afleggen, het liefst te voet of per fiets. Een schoolomgeving moet dan ook een veilige plek zijn voor onze kinderen”, licht schepen Véronique Buyck (Groep 82) toe. “Hiertoe zaten we als gemeentebestuur samen met de schooldirecties van de basisscholen om te bekijken bekeken hoe we door middel van snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen konden verhogen.” Vanaf dit schooljaar kan je er absoluut niet meer naast kijken dat je een Ardooise schoolpoort nadert. “Aan alle basisscholen werden de zebrapaden in rode coating aangeduid, installeerden we grote potloden met daarop de boodschap ‘LANGZAAM schooluitgang’, een ledbord zone 30 en een Victor Veilig en werden thermoplasten in de vorm van handen en voetjes aangebracht die aanduiden hoe kinderen op een veilige manier naar school moeten wandelen. Bijkomend werd ook het voetpad recht tegenover de ingang van De Boomgaard in de Blekerijstraat aangelegd.”