Ardooie roept op om bijdrage te leveren aan grote lenteschoonmaak Charlotte Degezelle

25 februari 2020

De gemeente Ardooie organiseert van zaterdag 29 februari tot en met woensdag 4 maart hun grote lenteschoonmaak. Ze roepen alle Ardooienaars op om samen met hun vereniging, familie of buren de handen uit de mouwen te steken. Wie aan het opruimen slaat, wordt gevraagd op voorhand een seintje te geven via milieu@ardooie.be zodat ervoor gezorgd kan worden dat niet iedereen in dezelfde straat aan de slag gaat. Na het zwerfvuil ruimen, dien je via hetzelfde mailadres te laten weten waar het verzamelde zwerfvuil staat. De technische dienst zal dat ophalen.