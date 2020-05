Ardooie maakt programma voor familiefestival De Waterbek 2021 nu al bekend: “Om mensen in benarde tijden hoop te geven voor de toekomst” Charlotte Degezelle

28 mei 2020

14u00 0 Ardooie Familiefestival De Waterbek is een van de vele Ardooise activiteiten die geschrapt zijn door de coronamaatregelen. Maar de organisatie, in handen van het gemeentebestuur en vrijwilligers, bleef niet bij de pakken zitten en besloot het programma over te zetten naar 2021. Dat maken ze bovendien nu al bekend als lichtpuntje op het einde van de coronatunnel.

“Dankzij de flexibiliteit van artiesten en partners verliep die herschikking vlot”, zegt burgemeester Karlos Callens. “We zijn daar blij om, want we waren trots dat we dit programma in 2020 konden realiseren. We waren dus ontgoocheld toen we De Waterbek moesten annuleren, maar dat is ondertussen omgezet naar hoop voor een mooie zomer in 2021.” De Waterbek zal in 2021 plaatsvinden op 16 juli.

Programma

Wie in 2020 zou optreden, bleef tot nu toe een groot geheim. Maar nu lost burgemeester Callens de namen die volgend jaar zullen optreden. “De eerste groep is #LikeMe. Deze hoeft bij de jonge inwoners geen toelichting. Het is dé Vlaamse jeugdserie van de voorbije jaren en er komt ook een derde seizoen. Ook voor 2021 zal dit dus een bom zijn”, meent de burgemeester. “Daarna hebben we de Guy Swinnen Band. De frontman van The Scabs brengt een best-off uit zijn oeuvre, samen met covers van wereldhits. Om 22 uur staan Cleymans & van Geel geprogrammeerd. De boezemvrienden brengen een show met eigen nummers, covers, veel humor en interactie met het publiek. En voor de afterparty rekenen we voor de derde keer op de beats van Dennis Cartier. Dit lokaal talent heeft zijn visitekaartjes al op verschillende nationale en internationale podia getoond. Never change a winning team, dus Dennis Cartier als afsluiter op De Waterbek: dat werkt!”

Recreatiedomein

Naast de groepen op het podium zet De Waterbek ook in op kinderanimatie en sfeer. Het terrein is eigenlijk een waterbufferbekken dat het dorpscentrum moet behouden van overstromingen. Het gemeentebestuur heeft de site opgewaardeerd tot recreatiedomein, waardoor je er ook tijdens het jaar kan wandelen, lopen, of spelen met de kinderen. “Met De Waterbek als recreatiedomein willen we mensen de mogelijkheid geven om dichtbij te genieten. Met het familiefestival verlengen we die filosofie: we willen iedereen de kans geven om samen te komen, dichtbij huis. We mikken op collega’s die hun verlof inzetten, ouders met kinderen, jongeren die zin hebben in een feestje,... We kondigen het programma en de nieuwe datum nu al aan om mensen hoop te geven voor de toekomst. Het zijn voor iedereen benarde tijden, maar onze boodschap is: er is beterschap op komst”, besluit Kallens.

Tickets zijn vanaf nu beschikbaar. Ze kosten tien euro, maar kinderen kleiner dan 140 centimeter zijn gratis welkom. Meer info en tickets op www.dewaterbek.be.