Ardooie lanceert burenhulp in tijden van corona CDR

16 maart 2020

15u40 0 Ardooie Het Ardooise gemeentebestuur en vzw Open Kring – de Loods bundelt de krachten om mensen die hulp nodig hebben in tijden van corona een helpende hand te bieden.

Wie niet tot de risicogroep behoort en graag de handen uit de mouwen wil steken, kan zich aanmelden om boodschappen te doen, een bezoekje te brengen, kleine karweien uit te voeren,... Vrijwilligers worden één op één gekoppeld, zodat het risico beperkt blijft. Aanmelden kan via post@de-loods.be of op 0491/34.42.03. Ken je iemand die hulp kan gebruiken of sociaal geïsoleerd is? Ook hun gegevens zijn welkom op bovenstaande contactgegevens.