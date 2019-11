Ardooie krijgt met Barthazar z’n eigen winterbar Charlotte Degezelle

07 november 2019

06u01 0 Ardooie Met Barthazar willen Dries Vanhecke en Charlotte Verbeke van Bockor Café samen met Dieter Verbeest en Jelle Neyens de winterse gezelligheid naar Ardooie halen. In een loods op een terrein ter hoogte van de Stationsstraat 98 bouwen ze tegen 6 december een sfeervolle winterbar op waar gedurende een maand ook regelmatig evenementen georganiseerd zullen worden. “We gaan voor een winterbar op maat van Ardooie, waar iedereen elkaar kent”, aldus de organisatoren.

“Na het Sint-Maartensfeest van komend weekend valt Ardooie traditioneel op z’n gat”, opent Dieter Verbeest. “In de eindejaarsperiode is hier niet bijzonder veel te beleven. Tussen pot en pint groeide bij Dries, Charlotte, Jelle en ik het idee om hier een mouw aan te breien. Door zelf iets te organiseren willen we de Ardooienaren in Ardooie houden in plaats van dat zij het vertier in Roeselare, Brugge, Kortrijk of nog verder gaan zoeken. Dergelijke verplaatsingen houden op vandaag, zeker als je een pintje gedronken hebt, een risico in. Wij willen een gezellige plek creëren op wandelafstand.” “Aanvankelijk dachten we aan een initiatief in het Volkspark, maar outdoor is een risico”, pikt Charlotte in. “Zo verzeilden we bij de eigenaars van een loonwerkersloods op een terrein langs de Stationsstraat. Die locatie leek ons direct perfect en vervolgens trokken we met onze plannen naar het gemeentebestuur. Het schepencollege gaf hun fiat en vanaf vrijdag 6 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 is Barthazar een feit.”

De loonwerkersloods ligt er momenteel nog wat somber bij maar daar komt de volgende weken verandering in. “De loods zelf zullen we al sfeervol en warm aankleden maar binnenin komt er ook een kerstchalet”, verklapt Dieter. Het viertal bestelde alvast niet minder dan 70 kerstbomen. “We gaan voor een gezellige winterbar die geen overlast voor de buurt mag veroorzaken. Net daarom hebben we aan het gemeentebestuur zelf enkele suggesties gedaan. We zullen maar open zijn van donderdag tot en met zondag, maar waar nog een uitbreiding op woensdag mogelijk is. Dit telkens vanaf 16 uur tot 23 uur en op vrijdag en zaterdag tot 3 uur. Ook ligt er bij de loods een grote parking die we zullen verlichten.”

Naast het genieten van onder meer de typische alcoholische winterdranken en het smullen van een tapasplankje, pakt Barthazar ook uit met enkele feestjes en evenementen. “Op 8 december, tijdens de Warmste Week, voorzien we een leuke middag ten voordele van de Brailleliga, op 13 en 14 december is er een après-ski party, met oudejaar en kerstavond bouwen we een feestje en er is onder meer ook nog een modeshow voorzien. We mikken met Barthazar echt op een Ardoois publiek. Voor meer hebben we ook de capaciteit niet want in de loods kunnen er maximaal 200 mensen binnen.”

In de periode dat Barthazar open is, blijft ook het Bockor Café gewoon open. Meer info op de Facebookpagina Barthazar.