Ardooie koopt voor elk gezin een mondmasker Sam Vanacker

20 april 2020

19u56 2 Ardooie De gemeente Ardooie heeft vierduizend herbruikbare mondmaskers besteld, eentje voor elk gezin. De mondmaskers zullen waarschijnlijk binnen de vijftien werkdagen overal in de Ardooise brievenbussen zitten.

“Eerder hebben we al tienduizend mondmaskers voor de artsen, rusthuizen en alle verplegend personeel uit onze gemeente besteld. In het begin waren er wat problemen met de leveringen, maar ondertussen is de zorgsector bedeeld. Nu hebben we een nieuwe bestelling geplaatst, deze keer voor de gezinnen”, zegt burgemeester Karlos Callens (Groep 82). “Normaal worden de nieuwe mondmaskers binnen de vijftien werkdagen geleverd en dan verdelen we ze meteen. Ardooie telt iets meer dan negenduizend inwoners, maar één mondmasker per gezin is alvast een mooi begin. Zo kan de persoon in het gezin die de essentiële verplaatsing doet zichzelf en vooral ook de anderen beschermen. Zo zijn we ook beter voorbereid op een eventuele versoepeling van de lockdownmaatregelen. En dan kunnen maskers een belangrijk verschil maken op plaatsen waar social distancing moeilijk wordt.”

Mooi meegenomen is dat de mondmaskers aangekocht zijn via Think Pink België, waardoor tachtig procent van de opbrengst naar de strijd tegen borstkanker gaat.