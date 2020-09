Ardooie investeert in aanpassing oud gemeentehuis tot horecazaak Valentijn Dumoulein

10 september 2020

09u28 0 Ardooie De plannen om in het oud gemeentehuis op de Markt een horecazaak onder te brengen zijn weer wat concreter. Op de gemeenteraad is besloten een concessie uit te schrijven voor de horecazaak.

“We spelen al langer met het idee om de leegstaande gebouwen van het oud gemeentehuis aan de kerk tot horecazaak om te bouwen”, zegt burgemeester Karlos Callens (Groep 82). “We zijn bereid om 200.000 euro te investeren om de nodige aanpassingen aan het gebouw te doen. Dat bedrag is gebaseerd op een raming die gemaakt is door een partij die interesse toont. Alle kosten samen ramen we op ongeveer 600.000 euro.” In een niet zo ver verleden waren de kantoren van het Sociaal Huis nog op die locatie gevestigd, maar die verhuisden vorig jaar naar het nieuw gemeentehuis.