Ardooie haalt grofvuil eenmalig op CDR

07 oktober 2020

Op initiatief en kosten van de gemeente Ardooie wordt op woensdag 14 en donderdag 15 oktober uitzonderlijk nogmaals grofvuil ingezameld. Het grof vuil mag buiten geplaatst worden vanaf 13 oktober om 19 uur. Dit op het voetpad/berm voor je eigen woning. Niet zomaar alle afval kan buitengezet worden. Datgene waarmee je in het containerpark terecht kan, afval dat in de gele huisvuilzak past, afval van bedrijven of KMO ’s, herbruikbare goederen in goede staat en treinbielzen en autobanden worden niet opgehaald. Wat blijft liggen na de ophaling wordt als sluikstort beschouwd en beboet. Twijfel je wat wel/niet mag? De milieudienst helpt je graag verder via 051/74.03.64 of milieu@ardooie.be.