Ardooie doet haar burgers nadenken over waardig levenseinde CDR

04 maart 2020

13u48 0 Ardooie Het Ardooise gemeentebestuur organiseert op donderdag 2 april samen met LEIF (Levenseinde Informatieforum nvdr.) West-Vlaanderen een infoavond waarbij het de bevolking wil laten nadenken en hen helpen bij het plannen van een waardig levenseinde.

Deze infoavond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Polenplein en start om 20 uur. Parkeren kan op de parking van ’t Hofland. Spreker is Erik Swaenepoel, coördinator van het LEIFpunt regio Roeselare. Inschrijven kan tot 25 maart op 051/74.03.56 of bevolking@ardooie.be. Wie gaat, krijgt alvast het LEIFplan mee naar huis.