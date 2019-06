Appartementsbewoners geëvacueerd na brand in gang Lieven Samyn

07 juni 2019

02u34

Bron: eigen berichtgeving 0 Ardooie In de Stationsstraat in het centrum van Ardooie zijn donderdagnacht zeven bewoners van een appartementsgebouw geëvacueerd. Oorzaak was een brand aan een aardappelbakje in de gang op de tweede verdieping. Twee bewoners raakten wat bevangen door de rook maar na de blus- en ventilatiewerken van de brandweer mocht iedereen terugkeren.

Het was rond 0.30 uur toen de bewoonster van een appartement op de eerste verdieping wakker schrok door een knal. “Ik keek door het gaatje in de deur en zag een oranje gloed”, vertelt ze. “Ik ging meteen naar buiten, begon te roepen dat er brand was en verwittigde de brandweer.” De oproep belandde onder meer op de pieper van buur en brandweercommandant Johan Vandeputte. “Ik zag aan het adres meteen dat het bij de buren was”, aldus Johan. “Ik liep naar buiten, zag niet meteen vuur en merkte dat de bewoners elkaar verwittigden en aan het evacueren waren. Zonder beschermkledij kon ik weinig aanvangen. Ik moest sowieso eerst naar de kazerne om daarna terug te keren. Wel een beetje een vreemd gevoel. Ik had aan mijn echtgenote Marie-Rose de opdracht gegeven om onze winkel – in ijzerwaren en doe-het-zelfartikelen, nvdr – te openen en de geëvacueerde bewoners op te vangen.”

Bij terugkomst met de rest van de opgeroepen brandweermannen werd duidelijk dat de brand in de gang op de tweede verdieping van het appartementsgebouw woedde aan een aardappelbakje. Het vuur zorgde voor heel wat rook maar kon snel geblust worden. Toen bleek dat niet iedereen al het gebouw had verlaten. “We konden niet weg omdat we anders de brand moesten passeren”, aldus Kurt Mylle (52). “Ik begrijp niet hoe dat bakje vuur kon vatten. Het staat er al jaren en sigaretten of assen gooien we er niet in. Gelukkig hoorde de buurvrouw een knal, wellicht van een glazen lampenkap die naar beneden was gevallen van de hitte. Ikzelf had niets gehoord.” Sommige rookmelders waren onbruikbaar gemaakt, andere deden uiteindelijk wel hun taak. De bewoners moesten een uurtje wachten vooraleer ze naar hun appartement mochten terugkeren. Zowel Kurt als zijn buurvrouw hadden hun chihuahua’s naar buiten meegenomen. Na controle van het CO-gehalte in hun appartement konden ze proberen de slaap te hervatten. Wat de brand precies veroorzaakte, bleef onduidelijk, maar van kwaad opzet was geen sprake.