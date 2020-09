Alternatieve scholenveldloop door corona CDR

22 september 2020

De jaarlijkse veldloopnamiddag voor de Ardooise lagere scholen ziet er dit jaar wat anders uit door de coronapandemie. Op woensdag 23 september zouden de leerlingen van de verschillende basisscholen het in de namiddag het normaal leerjaar per leerjaar tegen elkaar opnemen in het Volkspark. Maar in tijden van Covid-19 is dit niet verantwoord. Daarom werkte de Ardooise sportdienst samen met de Ardooise scholen een alternatief uit. De veldloop zal op dinsdag 22 en donderdag 24 september plaatsvinden tijdens de schooluren, volgens een vast schema waarbij elke klas apart en in z’n eigen bubbel loopt. Dit jaar is elk lager schoolkind dus deelnemer. De focus ligt dit jaar niet op de individuele prestaties van de leerlingen, maar wel op de prestatie van de klas. Gedurende 15 minuten loopt de klas zoveel mogelijk rondjes op het parcours. De eerste ronde wordt in groep gelopen onder begeleiding van de sportdienst, daarna loopt/stapt elke leerling volgens eigen tempo de resterende tijd. De klas die procentueel gezien, volgens het aantal leerlingen in de klas, het meeste rondjes loopt, krijgt de trofeetrofee mee naar school. Per leerjaar wordt een trofee voorzien en voor alle deelnemers is er een gezonde versnapering. Het Volkspark blijft de plek van et gebeuren. Ouders en supporters zijn welkom, maar worden gevraagd de nodige afstand te bewaren en een mondmasker te dragen.