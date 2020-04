Alle medewerkers van WZC Sint-Vincentius zijn coronavrij CDR

24 april 2020

Goed nieuws vanuit WZC Sint-Vincentius. Vorige week bevestigde het rusthuis nog dat er geen enkele bewoner besmet is met Covid-19, en deze week werden alle medewerkers getest met testkits ontvangen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Gisteren kwamen de resultaten binnen: alle 114 medewerkers zijn negatief. “Dit is schitterend nieuws dat ons veel moed geeft om ons 100% in te zetten om onze bewoners corona-vrij te houden”, reageert directeur Renaat Lemey. “Door gedisciplineerd de maatregelen in huis en in het privéleven verder te volgen en extra in te zetten op een goede handhygiëne en een correct gebruik van de beschikbare beschermingsmiddelen willen we verder preventief vermijden dat het Covid19-virus in huis komt.”