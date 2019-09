Alerte chauffeur dumpt brandende lading papiersnippers LSI

13 september 2019

14u26

Bron: LSI 0 Ardooie De zaakvoerder van mobiel archiefvernietigingsbedrijf Pirec uit Nevele (Deinze) heeft vrijdagmiddag brand in zijn vrachtwagen kunnen voorkomen. Hij deed dat door een lading papiersnippers langs de Stationsstraat in Ardooie te dumpen.

Met zijn vrachtwagen, uitgerust met een papierversnipperaar om ter plekke documenten te vernietigen, had de man net halt gehouden bij notaris Debyser in het centrum van Ardooie. “Ik had bij de vorige klant precies al een gas- of brandgeur geroken en merkte dit opnieuw op”, vertelt hij. “Ik nam geen risico toen ik een braakliggend stuk grond zag liggen. Ik kieperde de volledige inhoud papiersnippers uit. Het papier lag inderdaad te smeulen.” Aan café Sint-Michiel trok de brandweer van de zone Midwest de stapel papiersnippers open en spoot die nat. “Beter die lading in brand dan mijn vrachtwagen”, redeneerde de Oost-Vlaming.