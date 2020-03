Afhalen of bestellen in Ardooie? Gemeente bundelt de mogelijkheden CDR

27 maart 2020

De gemeente Ardooie trekt tijdens coronatijden de kaart van het lokaal shoppen. Verschillende Ardooise handelaars zetten afhaal- en/of leverinitiatieven op en deze werden nu gebundeld door de gemeente. De volledige lijst is terug te vinden via https://bit.ly/3bv2TBU en omvat zowel frituren als parfumerieën. Handelaars die nog niet vermeld zijn, kunnen zich aanmelden via info@ardooie.be.