Achterbouw woning volledig verwoest na barbecue in Koolskamp LSI

16 juni 2020

04u34

Bron: LSI 40 Ardooie In Koolskamp (Ardooie) is de achterbouw van een woning maandagnacht volledig uitgebrand. De aanpalende woning kon gevrijwaard worden en niemand raakte gewond. Vermoedelijk zorgde een te warme of nog smeulende barbecue voor het vuur.

Rond 2.30 uur hoorden buurman en beeldhouwer Wim De Cauter en zijn echtgenote lawaai in hun tuin langs de Zwevezeelsestraat in Koolskamp. “We roken ook een brandgeur”, vertelt Wim. “Toen we door het venster keken, zagen we een rode vuurgloed. We verwittigden meteen de hulpdiensten. Ik dacht meteen dat mijn atelier achteraan de tuin, een kopie van een Franse markt, in lichterlaaie stond.”

BMW M4 vernield

De brand bleek echter niet bij Wim, maar bij het gezin van buurman Bert Duyck te woeden. Ook hij was door twee luide knallen wakker geschoten en had al alarm geslagen. Het gezin met twee kinderen kon veilig ontkomen, maar toen de brandweer van de zone Midwest ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak van de achterbouw. Een berghok, garage en veranda zijn volledig in de as gelegd. In de garage is ook een BMW M4 volledig door het vuur verteerd. Een geparkeerde bestelwagen op de oprit liep ook schade op. “Er is heel wat schade maar het belangrijkste is dat de woning gespaard is gebleven", aldus Bert Duyck. “En dat mijn gezin veilig kon ontkomen natuurlijk. Het had geen 5 minuten langer onopgemerkt moeten blijven of we moesten het vandaag zonder woning doen.”

Vermoedelijk zorgde een te warm barbecuetoestel dat maandagavond nog was gebruikt voor de start van de brand. De woning zelf kon gevrijwaard worden. De Zwevezeelsestraat bleef enkele uren voor alle verkeer afgesloten.