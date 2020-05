75 jaar na einde WOII roept belleman voor vrede: “Laat ons voor altijd V-dag beschouwen als de dag waarop we aan onze vrijheid konden bouwen” CDR

08 mei 2020

Dag op dag 75 jaar terug kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op 30 april van dat jaar pleegde Adolf Hitler zelfmoord en daarna kwam alles in een stroomversnelling. Een week later capituleerde nazi-Duitsland wat het einde van de oorlogsgruwel en de terugkeer van de vrede in Europa betekende. Door de coronacrisis zijn alle herdenkingen naar aanleiding van V-dag afgelast, maar de Ardooise belleman Donald Debel vond het toch belangrijk om ook in deze uitzonderlijke tijden deze historische mijlpaal te herdenken. Als eerbetoon aan diegenen die vochten voor onze vrijheid maakte hij een roep die hij op z’n eentje uitvoerde aan het oorlogsmonument op het Marktplein. “Beste mensen, hou het nu even stil. Voor deze roep om vrede aan ieder die het horen wil”, klonk het. “Herdenken we allen die vochten voor onze vrijheid die we toen verkregen. Herdenken we de namen die met oorlogsbloed op de graven werden geschreven. Vergeet nooit waarom onze velden vol klaprozen staan, ze herinneren ons aan wat zoveel mensen toen voor ons hebben gedaan. Laat ons voor altijd V-dag beschouwen als de dag waarop we aan onze vrijheid konden bouwen. Laat het nooit meer oorlog zijn.”

De roep zie je hier: