70-jarige rolstoelpatiënte komt terecht in gracht en overlijdt Alexander Haezebrouck

09 augustus 2019

17u23 0 Ardooie Een 70-jarige vrouw uit Ardooie is in de nacht van donderdag op vrijdag gestorven, nadat ze om nog onduidelijke redenen met haar rolstoel in een gracht langs de Meulebeeksestraat in Emelgem terechtkwam. De vrouw overleed ter plaatse.

De rolstoelpatiënte, Marie H. uit Ardooie, was donderdagavond samen met haar dochter naar het restaurant The Mash in brouwerij D’Oud Maalderij in Emelgem getrokken. Daar trad haar dochter met haar muziekgroepje Gravel Unit op tijdens de ‘Dulle Dunderdagen’ in Izegem. Na het optreden vertrok Marie H. omstreeks 22.45 uur naar huis. Maar in de Meulebeeksestraat in Emelgem liep het verkeerd. De vrouw belandde met haar elektrische rolstoel om onbekende redenen in de gracht.

“Enkele bewoners die net thuis arriveerden, merkten ter hoogte van de gracht lichtjes op en ontdekten het levenloze lichaam van de vrouw onder haal rolstoel”, vertelt commissaris Carl Vyncke van de politiezone Riho. Ondertussen was de dochter van de vrouw haar moeder achterna gereden met de auto. “De buurtbewoners die de vrouw vonden, lieten meteen een aanrijdende auto stoppen. Dat bleek de dochter van het slachtoffer te zijn, die meteen zag dat het om haar moeder ging.”

De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar voor de vrouw kwam alle hulp te laat. Ze overleed ter plaatse. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. “Er zijn geen sporen van een aanrijding gevonden”, zegt commissaris Carl Vyncke. Verder onderzoek moet aantonen hoe de vrouw precies om het leven is gekomen. Mogelijk werd ze onwel in haar rolstoel en belandde ze zo in de gracht.