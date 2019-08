60-jarig jubileum voor Adhemar en Ella Joke Couvreur

24 augustus 2019

Adhemar Vandenhende (88) en Ella Beernaert (81) beide afkomstig ui Ardooie vierden hun 60-jarig jubileum in de Shamrock in Tielt. Adhemar is na zijn studies begonnen als uurwerkmaker, opticien in de Brugstraat. Ella deed er toen de winkel. Vroeger was hij bestuurslid van de harmonie Sint Cecilia. Nu nog steeds is hij lid van Neos en Vief. Samen houden ze van reizen, je kan hen ook vaak terugvinden aan de zee. Het koppel leerde elkaar kennen doordat ze buren waren in de Monseigneur Roelensstraat. Ze hebben 2 kinderen (2 zonen) en ondertussen zijn er ook al 4 kleinkinderen.