37-jarige fietser gewond na aanrijding door auto Alexander Haezebrouck

14 mei 2020

In de Pittemsestraat in Ardooie is donderdag rond 8.30 uur een fietser gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een auto. De 37-jarige fietser uit Hooglede reed op het fietspad in de Pittemsestraat toen plots een autobestuurder van zijn oprit wilde rijden. De 38-jarige autobestuurder uit Ardooie merkte de fietser te laat op en kon een aanrijding niet meer vermijden. De fietser kwam zwaar ten val en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Hij verkeert niet in levensgevaar.