25-jarige passagier sterft na klap tegen paal in Ardooie, bestuurder lichtgewond Alexander Haezebrouck

03 mei 2020

09u42 4 Ardooie In de Roeselaarsestraat in het dorp de Tassche in Ardooie is afgelopen nacht een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Twee Polen gingen in een flauwe bocht naar links uit de bocht en knalden tegen een paal. De 25-jarige passagier overleefde de klap niet, de bestuurder raakte lichtgewond.

De twee Polen reden in de Roeselaarsestraat in richting van Ardooie toen het ter hoogte van een flauwe bocht naar links aan de Spanjestraat omstreeks 3 uur plots mis ging. De bestuurder verloor de controle over de auto en ze gingen uit de bocht. Ze raakten een klein paaltje waardoor de bestuurder de controle over zijn auto verloor. Daarna zigzagden ze over het trottoir van de bushalte om uiteindelijk de straat over te steken. Daar eindigden ze met een harde klap tegen een elektriciteitspaal. De passagier, een 25-jarige Pool, kwam daarbij te overlijden. P. Z. was kort na het ongeval nog even bij bewustzijn, maar zijn toestand verslechterde zienderogen. Hij overleed ter plaatse. De bestuurder werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Er werd een bloedafname genomen om te zien of de bestuurder onder invloed was, het resultaat is daarvan nog niet gekend. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Beide jongemannen waren in België om te werken op een groentekwekerij in Ardooie waar ze ook verbleven.