(Groot)ouders lezen voor in De Boomgaard CDR

19 november 2019

Dankzij de Voorleesweek genieten de leerlingen van vrije basisschool De Boomgaard deze week volop van knusse voorleesmomentjes. “In eerste instantie deden we een oproep naar ouders en grootouders om deze week te komen voorlezen”, vertelt adjunct-directeur Brecht Delaere. “Zo kunnen we elke dag van de week voorleesmomentjes organiseren. Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn we te rade gegaan bij Kunstacademie Art’Iz, afdeling Woord. Die stuurt twee ervaringsdeskundigen om voor te lezen.”

En De Boomgaard gaat nog een stapje verder. “Sowieso doen we al aan ‘kwartierlezen', wat betekent dat er elke dag een kwartier wordt gelezen. Deze week trekken we dit open en lezen de kinderen van de bovenbouw voor aan de leerlingen van de onderbouw.”