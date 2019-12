“Geen industrie in landbouwzone”: Groen voert actie tegen aansnijden agrarisch gebied voor uitbreiding Metafox CDR

19 december 2019

14u36 1 Ardooie Geen spades in de grond in herbevestigd agrarisch gebied. Die boodschap gaf Groen donderdagmiddag met een korte actie op het terrein in de Stationsstraat waar de firma Metafox wil uitbreiden. “De provincie heeft altijd veel mooie woorden voor de landbouwsector. Maar als puntje bij paaltje komt, moet die wijken voor sectoren die meer opbrengen”, zegt Groen.

“Het dossier van Metafox komt deze middag op de provincieraad. Het bedrijf krijgt toestemming om een stuk herbevestigd landbouwgebied aan te snijden. Op langere termijn zou het bedrijf zo nog meer kunnen uitbreiden, want het bedrijf wil de drie vestigingen centraliseren”, zegt provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). “Wij hebben niets tegen die plannen en zijn ook niet tegen Metafox, maar wat ons wel tegen de borst stoot, is dat er voor die plannen herbevestigd landbouwgebied opgeofferd wordt.”

Rechtszekerheid

Herbevestigd agrarisch gebied zijn landbouwzones waarvan de Vlaamse regering expliciet beslist heeft dat de agrarische bestemming blijft. “De landbouwsector zou hier dus rechtszekerheid moeten hebben”, gaat Tavernier verder. “Maar het provinciebestuur kiest er nu voor om ook daar te knagen aan de beschikbare landbouwoppervlakte. Niet alleen wordt volop ingezet op realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, ook verspreid liggende bedrijven kunnen open ruimte aansnijden als ze willen uitbreiden of centraliseren. Metafox is hier maar een illustratie van het probleem. De administratie landbouw gaf negatief advies in dit dossier en wij steunen dat standpunt.”

“Extra pijnlijk is dat tijdens de vorige legislatuur, toen de uitbreiding van provinciedomein ’t Veld op tafel lag, de bufferzone ten noorden van het domein moest inkrimpen van vijftien naar tien meter”, vult provincieraadslid Veerle Dejaeghere aan. “Toen vond men landbouwgrond te waardevol om het een groene bestemming te geven. Maar als het is om te betonneren, kan het volgens CD&V, Open Vld en sp.a wel.”