Architect Juliaan Lampens overleden Sabine Van Damme

06 november 2019

20u11 4 In Gent is de bekende architect Juliaan Lampens overleden. Hij werd 93. Hij ontwierp onder andere de bibliotheek van Eke in 1970, en de woning Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem was een van zijn radicaalste werken. Hij gaf ook les aan Sint-Lucas.

Lampens groeide op in De Pinte, en heeft altijd een link met Gent gehouden. Eigenlijk is hij altijd vooral woningen blijven ontwerpen. De bib van Eke en de bedevaartskapel Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare in Edelare zijn daar uitzonderingen op. Ook zijn eigen huis in Eke is bekend. Lampens wilde niet meespelen in het politieke spel, en dat was volgens hem nodig om grote opdrachten binnen te rijven. Deze architect werkte liefst van al met beton. De woning Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem is daar tekenend voor: een betonnen monoliet die helemaal open is vanbinnen. Lampens had een afkeer van modegrillen in de architectuur. Vier van zijn woningen zijn als monument geklasseerd. Hij won de Grote Architectuurprijs van België in 1955. In 2007 werd hij tot ereburger van Nazareth benoemd. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in woonzorgcentrum De Lichtervelde in Eke.