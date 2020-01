Zwembad van Anzegem en Deerlijk heet ‘Aquandé’ Joyce Mesdag

25 januari 2020

20u14 0 Anzegem Het zwembad dat Deerlijk en Anzegem samen hebben gebouwd, aan het Ommersheimplein in Anzegem, krijgt de naam ‘Aquandé’. Dat werd vandaag bekend gemaakt.

De naam werd gekozen na een oproep naar voorstellen, waarop 319 voorstellen binnen kwamen. Ria Baert uit Anzegem en Philip Vanhamme uit Deerlijk dienden het winnende voorstel in. Zij krijgen een jaarabonnement voor het zwembad.

De officiële opening van het zwembad is op 3 april. “Het zwembad is zo goed als klaar, op enkele kleine afwerkingen na”, zeggen burgemeesters Claude Croes (CD&V) uit Deerlijk en Gino Devogelaere (Samen één) uit Anzegem . “Ruim op tijd voor de officiële opening dus. We zijn heel tevreden over de samenwerking met de aannemer.”

De totale kostrpijs van het project bedraagt 6 miljoen euro. 1,1 miljoen euro daarvan is gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. De rest is verdeeld over de twee gemeenten. Meer info vind je op farys.be/anzegem-deerlijk.