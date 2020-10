Zelfgebouwde voetbalkantine van Blauwe Haring is klaar: “Ze blijft helaas nog even werkloos” Pieterjan Neirynck

14 oktober 2020

06u01 0 Anzegem Net geen twintig zaterdagen hebben ze eraan gewerkt, maar nu is de nieuwe kantine van voetbalclub Blauwe Haring uit Tiegem klaar. De nieuwe infrastructuur is dubbel zo groot en werd voor de helft gefinancierd door de gemeente. “Alleen spijtig dat we onze gloednieuwe kantine nu al links moeten laten liggen door de coronamaatregelen”, klinkt het.

Voetbalclub De Blauwe Haring ligt ietwat verscholen op een flank van Tiegemberg, maar sleept al een geruime geschiedenis achter zich aan. “We zijn één van de oudste voetbalploegen in West-Vlaanderen en spelen hier al bijna 45 jaar, wat zich helaas zichtbaar was aan de toestand van onze infrastructuur”, vertelt voorzitter Erwin Vanmaercke. “Laat het ons zo zeggen: in de vorige kantine stond je aan de bar nog net niet mee onder de douche”, vult schepen van Sport - en buurman - Yannick Ducatteeuw (Inzet) aan met een kwinkslag.

25.000 euro

Van Ben Terryn en Mieke Lietaer, de grondeigenaars en uitbaters van Gasthof ‘t Park, kregen de voetballers de toestemming om de bestaande kantine af te breken en zelf een gloednieuwe infrastructuur te bouwen. De gemeente nam de helft van de kosten op zich en legde concreet een kleine 25.000 euro op tafel. Naast een ruimere bar beschikt de kantine, die 80 vierkante meter groot is, ook over een kleedkamer en toiletten. “Vooral dat laatste was cruciaal. Vroeger moesten de weinige dames die kwamen supporteren al eens een beroep doen op de buren om een toilet te vinden”, vervolgt de voorzitter.

Alle leden van de ploeg werkten - meestal op zaterdag - mee aan de bouw van de kantine. “De kantine is zo het bewijs van onze samenhorigheid en het engagement voor onze club. Behalve de beton hebben we alles zelf gedaan”, stellen de bestuursleden, die nog één iemand specifiek in de kijker willen zetten. “Onze maat, Kristof De Smet, die de voortrekker was en de plannen mee uitgetekend had”, klinkt het. De 45-jarige Anzegemnaar overleed in augustus vorig jaar aan de gevolgen van een ziekte. “Hij heeft de nieuwe kantine niet meer mogen meemaken, maar we zullen hem nooit vergeten”, stelt Rodney Vandenabeele.

Code oranje

De komende weken zal de kantine nog niet meteen volledig zijn dienst kunnen bewijzen. Vanaf woensdag schakelt de sportsector in Vlaanderen over op ‘code oranje’, wat bekent dat kleedkamers gesloten worden, behalve in zwembaden. Voetbal Vlaanderen besliste daarop om alle wedstrijden in de amateurcompetities met onmiddellijke ingang stil te leggen. “Spijtig genoeg kunnen we onze kantine even niet gebruiken”, klinkt het.