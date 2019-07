Zekeringskast begint ’s nachts te smeulen, gezin gewekt door rookmelder Alexander Haezebrouck

01 juli 2019

In de Krekelheedstraat in Vichte heeft afgelopen weekend een zekeringkast in een garage ’s nachts plots vuur gevat. Omstreeks 1.15 uur ’s vrijdagnacht werd het gezin gelukkig gewekt door de rookmelder. Ze verwittigden meteen de brandweer, die uiteindelijk niet hoefde te blussen. De zekeringkast was volledig weggesmeuld, waardoor de garage vol rook hing. De brandweer ventileerde de volledige woning. Het gezin bracht de nacht voor alle zekerheid bij familie door.